البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يدين ميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ إيراني الصنع على الرياض في كانون الأول 2017
GMT 12:12 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرمنظمة التعاون الإسلامي، تدين مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
GMT 16:33 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرالتعاون الإسلامي تدين تفجير في العاصمة الأفغانية كابول
GMT 18:45 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يأمل الوصول إلى مواقف حاسمة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي
GMT 10:46 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يؤكد أن أميركا أصبحت شريكًا في سفك الدماء والظلم بالقدس
GMT 18:42 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالأردن يدعو لاجتماعين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القدس
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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