نقل رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء إلى معسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة جنوب اليمن.
GMT 19:09 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرناطق الحكومة اليمنية راجح بادي: مليشيات المجلس الانتقالي استخدمت أسلحة نوعية لمهاجمة مقر اللواء الرابع حماية رئاسية والسيطرة عليه .
GMT 19:06 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايروزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية " الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، خلال اليومين الماضيين خلفت 21 قتيلا و290 جريحاً" .
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار.
GMT 19:23 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به
GMT 08:05 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تحث وزارة التخطيط على التنسيق مع البنك والدولي والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع التنمية
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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