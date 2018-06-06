إقالة وزير الداخلية التونسي على خلفية وفاة 66 لاجئًا بغرق مركب قبالة سواحل تونس
GMT 15:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوحريق ضخم في فندق وسط لندن وأكثر من 100 عربة إطفاء تشارك في مكافحة الحريق
GMT 14:42 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوالبرلمان العراقي يصوت على إلغاء العد الإلكتروني في الانتخابات
GMT 14:26 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيومجلس الأمن يرحب باعتراف الأطراف الليبية بأهمية وضع أساس دستوري للانتخابات و يدعو إلى دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة
GMT 11:26 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن تعليق نشاطها في اليمن جراء التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها
GMT 11:15 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوقوات الجيش اليمني تستكمل تحرير جبل العويد
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
أرسل تعليقك