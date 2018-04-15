الرئيس محمود عباس يعلن لم نرفض المفاوضات يومًا وقبلنا كل المبادرات والتقينا مع الرئيس ترامب عدة مرات وانتظرنا خطته للسلام ولكنه اعترف القدس بعاصمة لإسرائيل وتقرر خفض المخصصات المقدمة للأونروا تمهيداً لإزاحة ملف اللاجئين