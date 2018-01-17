الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها

مددت محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتقال عهد التميمى لضربها جنديين إسرائيليين حتى انتهاء محاكمتها.
GMT 14:40 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرطلاب اليونان يحتجون أمام القنصلية الأميركية لاستمرار احتجاز عهد التميمي
GMT 18:20 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرمحكمة "عوفر" العسكرية تقرر تمديد اعتقال الأسيرة عهد التميمي لمدة 5 أيام
GMT 21:56 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبروقفة في إسبانيا تضامنًا مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي ونصرة للقدس
GMT 15:51 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرالمحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر تقرر تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي 4 أيام
GMT 15:54 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرصحافي إسرائيلي يدعو لاغتصاب بنات عائلة "تميمي" الفلسطينية
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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