الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها
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الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها

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العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها

عهد التميمي
غزة - العرب اليوم

 مددت محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتقال عهد التميمى لضربها جنديين إسرائيليين حتى انتهاء محاكمتها.

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الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها



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الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها



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