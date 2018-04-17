أعلن التلفزيون السوري اليوم الثلاثاء أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دخلوا مدينة دوما السورية
GMT 13:02 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمقتل القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية العقيد ناصر القوبري
GMT 11:06 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانالخارجية الفرنسية تعلن أن من المرجح بشدة اختفاء الأدلة من موقع الهجوم الكيماوي في دوما
GMT 02:56 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانإدارة ترمب تخطط لاستبدال القوات الأمريكية في سوريا بأخرى عربية
GMT 15:45 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانماي تؤكد لم نشارك في الضربة على النظام السوري لتلبية طلب الرئيس ترامب فقط
GMT 15:34 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانماي تعلن أن المحققون يمنعون من دخول دوما من قبل روسيا والنظام السوري
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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