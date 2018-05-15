إصابة مواطنين واعتقال شابين في اللبن الشرقية

أصيب مواطنان واعتقل شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسلنا، إن مواجهات اندلعت في قرية اللبن الشرقية بين عشرات الشبان الذين خرجوا تعبيرا عن غضبهم على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة يوم أمس، وتنديدا بنقل السفارة الأميركية للقدس وإحياء للذكرى السبعين للنكبة، وقوات الاحتلال التي أغلقت مداخل القرية ومنعت المواطنين من التحرك والخروج والدخول للقرية.

وأضاف أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، نقل على إثرها لمستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، بينما أصيب فتى أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد النوباني (23 عاما)، وكمال عويس خلال المواجهات.

وذكر مراسلنا أن منزلا تعرض لحريق جزئي في القرية بعد استهدافه بقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الشاب أشرف عويس من منزله في القرية.