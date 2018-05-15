إصابة مواطنين واعتقال شابين في اللبن الشرقية

أصيب مواطنان واعتقل شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء.
وقال مراسلنا، إن مواجهات اندلعت في قرية اللبن الشرقية بين عشرات الشبان الذين خرجوا تعبيرا عن غضبهم على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة يوم أمس، وتنديدا بنقل السفارة الأميركية للقدس وإحياء للذكرى السبعين للنكبة، وقوات الاحتلال التي أغلقت مداخل القرية ومنعت المواطنين من التحرك والخروج والدخول للقرية.
وأضاف أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، نقل على إثرها لمستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، بينما أصيب فتى أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد النوباني (23 عاما)، وكمال عويس خلال المواجهات.
وذكر مراسلنا أن منزلا تعرض لحريق جزئي في القرية بعد استهدافه بقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل جنود الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الشاب أشرف عويس من منزله في القرية.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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