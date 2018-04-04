بوتين يعلن اتفقنا على التعاون في تسوية الأزمة السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاربعاء الاتفاق على التعاون في تسوية الأزمة السورية.

وأكد بوتين أجرينا عملية لا مثيل لها في الغوطة وأخرجنا المسلحين منها.