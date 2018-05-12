أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف ضرورة مناقشة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مجلس الأمن الدولي.
وقال كوساتشوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية اليوم إن “انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران عرض هذا الاتفاق الدولي المهم للخطر ويتعين أن يصبح موضعا للمناقشة في مجلس الأمن الدولي” مضيفا أن الحديث يدور عن انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المؤرخ 20 تموز عام 2015 ولا شك في أن أفعال الولايات المتحدة تلك تجب مناقشتها في المجلس”.
ولم يستبعد كوساتشوف أن تبادر روسيا أو أي دولة أخرى “تحترم دور وسمعة مجلس الأمن” بالدعوة إلى إجراء جلسة خاصة بشأن هذه المسألة.
في السياق ذاته اعتبر كوساتشوف على صفحته في موقع “فيسبوك” أن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق “يشكل رسالة منه إلى العالم مفادها أن مواقف المجتمع الدولي بأكمله لم تعد تهمنا وعليكم أن تتفاوضوا وتنسقوا مع أمريكا فقط وهي ستقوم بالتأكد من التزام طرف ما ببنود اتفاقيات وهي من سيعاقب الآخرين بمن فيهم الحلفاء على عدم الانضمام إلى العقوبات الأمريكية”.
ووصف كوساتشوف تصرف واشنطن بـ “الابتزازي والديكتاتوري” قائلاً أن “الولايات المتحدة تتصرف كدولة ديكتاتورية تستغل مزاياها الاقتصادية وغيرها في العالم بغية فرض مواقفها ومصالحها بصورة فظة وإنها تفقد بسرعة موقفها كلاعب مسؤول وفعال في الفريق الدولي وتتحول إلى مبتز عالمي ومنتهك للنظام الدولي”.
وعلق المسؤول الروسي على موقف ترامب من الاتفاق وسياسة التهديدات التي يتبعها بالقول أن “السياسة ليست تجارة .. وأن صفقة جيدة لا تمثل هنا فوزا منفردا لطرف ما بل هي ثمرة لعملية تنسيق مواقف ومصالح لاعبين مختلفين وتوافقهم”.
وكان ترامب أعلن مؤخرا اعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الاوروبى وذلك عقب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 والذي تبناه مجلس الأمن الدولي عبر قراره رقم 2231
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