موغيريني تعلن أن الرئيس الفرنسي أكد لـ ترامب موقف أوروبا الداعم لتطبيق الاتفاق النووي

أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن أن الرئيس الفرنسي أكد لـ ترامب موقف أوروبا الداعم لتطبيق الاتفاق النووي.

وأكدت أن الاتفاق النووي الإيراني يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي.