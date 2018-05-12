كوبا تؤكد دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز دعم بلاده وتأييدها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.وذكرت وكالة الأنباء الكوبية الرسمية أن دياز أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بجولة في اميركا اللاتينية تأييد كوبا الدائم للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد دياز رفض كوبا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وكان ترامب أعلن في الـ6 من شهر كانون الأول الماضى اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.

بدوره نوه عباس بمواقف كوبا الداعمة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ونيل حقوقه المشروعة.

وكان الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا أكد خلال لقائه عباس يوم الخميس الماضي دعم بلاده اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.