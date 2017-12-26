مقتل 14من المدنيين وجرح العشرات بغارات للتحالف العربي، استهدفت سوق شعبي في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال مدينة تعز، جنوب اليمن.
GMT 09:32 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في غارات جوية للتحالف العربي على مبنى محافظة ذمار شمال اليمن
GMT 13:36 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي الحوثي محمد محسن القحم وعدد من عناصر المليشيات في غارة للتحالف العربي شمال الجوف
GMT 00:34 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرغارتين لطيران التحالف العربي أستهدفت نقطة أمنية تابعة لمليشيات الحوثي في منطقة الكمب بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات
GMT 18:29 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يؤكد أن قوات الشرعية تسيطر على 85 % من الأراضي اليمنية
GMT 18:26 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يعلن ان استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية يثبت استمرار تهريب الصواريخ الإيرانية عبر المنافذ في اليمن
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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