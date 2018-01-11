المقاومة بغزة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية

أفادت مصادر محلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صوب طائرة تصوير صغيرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وقالت المصادر: إن طائرة تصوير اسرائيلية صغيرة من نوع Phantom حلقت الى الغرب من موقع كيسوفيم العسكري شرق بلدة القرارة شرقي خانيونس ما دفع المقاومة لإطلاق النار صوبها وانسحابها على الفور للداخل المحتل.
يشار الى أن هذه الحادثة تكررت مرات عدة على حدود قطاع غزة حيث تصدت لها المقاومة بإطلاق النار، ومن مهام هذه الطائرة تصوير مواقع المقاومة عن قرب على ما يبدو
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خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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