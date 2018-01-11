المقاومة بغزة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية

أفادت مصادر محلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صوب طائرة تصوير صغيرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقالت المصادر: إن طائرة تصوير اسرائيلية صغيرة من نوع Phantom حلقت الى الغرب من موقع كيسوفيم العسكري شرق بلدة القرارة شرقي خانيونس ما دفع المقاومة لإطلاق النار صوبها وانسحابها على الفور للداخل المحتل.

يشار الى أن هذه الحادثة تكررت مرات عدة على حدود قطاع غزة حيث تصدت لها المقاومة بإطلاق النار، ومن مهام هذه الطائرة تصوير مواقع المقاومة عن قرب على ما يبدو