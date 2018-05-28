تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق على لطفي من مسجد الشرطة في أكتوبر

شيع، منذ قليل، جثمان الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى مثواه الأخير، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والذى توفى أمس عن عمر يناهز 83 عاماً.

وشارك فى تشييع الجثمان عدد من الشخصيات العامة وأساتذة جامعة عين شمس، فى مقدمتهم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة وأساتذة الكلية، فيما تقلى نجله واجب العزاء قبيل تشييع الجثمان.

ويذكر أن الدكتور على لطفى محمود، ولد فى 6 أكتوبر 1935، و كان رئيس وزراء مصر من الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986 .