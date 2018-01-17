استشهاد خبير مفرقعات و4 جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة في العريش
GMT 15:47 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرأنباء عن إصابة 3 جنود في إنفجار عبوة ناسفة في العريش
GMT 10:13 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرمقتل 5 مسلحين خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في محيط مطار العريش شمال سيناء
GMT 21:22 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبرإصابة مجندين.بعد هجوم شنه مسلحون على سيارة مصفحة لقوات الشرطة المصرية بالقرب من كوبري الضاحية بمنطقة جسر الوادي في العريش.
GMT 23:23 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبروصول جثماني شهيدي الغربية في حادث تفجير مسجد الروضة
GMT 22:43 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبرسفارة الإمارات تعلن تنكيس العلم لمدة ثلاثة أيام تضامنًا مع الشعب المصري
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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