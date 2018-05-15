وقفة تضامنية في لشبونة احتجاجا على مجزرة غزة ونقل سفارة أميركا للقدس

شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية ونواب من البرلمان البرتغالي وأحزاب برتغالية عديدة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البرتغالية لشبونة، وقفة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، واحتجاجا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة، وعلى نقل السفارة الأمريكية الى القدس، تزامناً مع ذكرى النكبة.