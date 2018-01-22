الخارجية الروسية تعلن انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري في 29 و30 من الشهر الجاري
GMT 10:14 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يعلن أن الأكراد مدعوون إلى حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي
GMT 10:11 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يؤكد أن واشنطن تقدم أحدث أنواع الأسلحة لقوات سورية الديمقراطية
GMT 10:08 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يدعو إلى ضبط النفس بعفرين واحترام سيادة الأراضي السورية
GMT 15:25 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرلافروف يؤكد أن موسكو تحترم القرار الدولي حول سورية 2254
GMT 14:36 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبرالخارجية الروسية تصرح أن تواجد أميركا في سورية لتحقيق أهدافها يأتي دون موافقة دمشق وهو أشبه بـ"الاحتلال".
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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