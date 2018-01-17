مسلحون مجهولون يغتالون ضابط أمن برتبة عميد يدعى "محمد قاسم الحريري" في منطقة العماد في مديرية دار سعد بالعاصمة المؤقة عدن جنوب اليمن.
GMT 17:23 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايربعثة مملكة البحرين لدى الامم المتحدة بنيويورك قامت بتسليم رد المملكة على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين
GMT 17:17 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس قبل قليل
GMT 17:11 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرأنور قرقاش يؤكد أن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر
GMT 14:40 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرطلاب اليونان يحتجون أمام القنصلية الأميركية لاستمرار احتجاز عهد التميمي
GMT 14:38 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بمديرية باقم في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 14:16 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم قرية العيسوية في مدينة القدس ويوزع اخطارات هدم على منشآت فيها
GMT 14:02 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايراعتقال الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني بعد مظاهرات الخبز
GMT 13:08 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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