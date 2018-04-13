أحزاب يمنية تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام في اليمن

أكدت قيادات الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية اليوم دعمها لأي جهود من شأنها تحقيق السلام المستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أشار قادة الأحزاب خلال لقاء جمعهم بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى أن التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وهجماتها الصاروخية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية يؤكد عدم جديتهم في التجاوب مع هذه الجهود، داعين المبعوث الأممي إلى العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي حددت المسؤولين عن عرقلة وتعطيل العملية السياسية في البلاد
وأضافوا " لا يمكن أن تنجح أي جهود سلام قبل تسليم الميليشيات للسلاح الذي استولت عليه عقب انقلابها، وكذا انسحابها من المدن والمؤسسات التي تحتلها.
GMT 12:47 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمستوطنون يهود يحاولون احراق مسجد في عقربا جنوب نابلس
GMT 12:42 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء الجنوب اللبناني
GMT 12:39 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانقوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل
GMT 12:37 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانوزير خارجية ألمانيا يدعو إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على روسيا
GMT 12:22 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأردوغان لبوتين وترامب "ليس من الصواب زيادة التوترات"
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك