أحزاب يمنية تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام في اليمن

أكدت قيادات الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية اليوم دعمها لأي جهود من شأنها تحقيق السلام المستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أشار قادة الأحزاب خلال لقاء جمعهم بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى أن التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وهجماتها الصاروخية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية يؤكد عدم جديتهم في التجاوب مع هذه الجهود، داعين المبعوث الأممي إلى العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي حددت المسؤولين عن عرقلة وتعطيل العملية السياسية في البلاد

وأضافوا " لا يمكن أن تنجح أي جهود سلام قبل تسليم الميليشيات للسلاح الذي استولت عليه عقب انقلابها، وكذا انسحابها من المدن والمؤسسات التي تحتلها.