غاره لطيران التحالف استهدفت موقع الحوثيين في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن، وتحليق مستمر.
GMT 16:17 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارة لطيران التحالف على منطقة بني معين بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي للقوات السعوديه يستهدف مواقع الحوثيين في مديرية رازح.
GMT 14:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يستهدف ثلاث منصات اطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية قادمة من صعدة باتجاه محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، ويدمر ثلاث دبابات تابعة للمليشيات في جبهة حام ويستهدف تجمعاً لهم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حسب ا
GMT 16:23 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 19:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 5 غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 18:04 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن غارة جوية استهدفت تجمعات لقيادات وعناصر مليشيات الحوثي شمال اليمن
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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