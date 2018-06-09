الاحتلال يحتجز فلسطينياً على حاجز "أبو الريش" بالبلدة القديمة بالخليل، قبل قليل.
GMT 13:24 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تقتحم منطقة صافا في بلدة بيت أمر قضاء الخليل حيث دارت مواجهات مع الشبان.
GMT 13:21 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواندلاع النيران في كيبوتس "العين الثالثة" عقب استهدافه بطائرة ورقية حارقة من قطاع غزة.
GMT 10:39 2018 السبت ,09 حزيران / يونيومسيرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو احتجاجًا على مجازل الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة
GMT 10:36 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواجتماع طارىء للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة مساء الأربعاء
GMT 21:55 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوشبّان يستهدفون آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عزّون شرق مدينة قلقيلية، قبل قليل
ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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