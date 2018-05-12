مئات العائلات تعود إلى منازلها في يلدا وببيلا وبيت سحم بعد إخلائها من الإرهاب



عودة مئات العائلات إلى منازلها في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق بعد إخلائها من الإرهاب وبدء وحدات قوى الأمن الداخلي بممارسة مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

ودخلت أمس وحدات من قوى الأمن الداخلي بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا بعد اخراج الارهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى شمال سورية وسط ترحيب كبير من الأهالي الذين تجمعوا بالآلاف في الساحات العامة للبلدات وشوارعها وجالوا بمسيرات سيارة في أرجائها حاملين الأعلام الوطنية.