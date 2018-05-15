جهانغيري يؤكد أن الحوار هو الحل الأمثل للأزمة في سورية

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن الحوار هو الحل الأمثل للأزمتين في سورية واليمن وعلى الجميع المساعدة في ذلك.
ودعا جهانغيري خلال لقائه في طهران اليوم اميل ميكارا كلف وزير الاقتصاد البلغاري الذي تتولي بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أوروبا إلى لعب دور في مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة “داعش” صناعة أمريكية بتمويل من النظام السعودي.
وطالب جهانغيري أوروبا باتخاذ موقف حازم من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مشيرا إلى أن هذا الانسحاب خطير ويتنافى مع القوانين الدولية.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري أن إيران شريك استراتيجي لبلغاريا والاتحاد الأوروبي وهما يبذلان جهدا لتعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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