جهانغيري يؤكد أن الحوار هو الحل الأمثل للأزمة في سورية

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن الحوار هو الحل الأمثل للأزمتين في سورية واليمن وعلى الجميع المساعدة في ذلك.

ودعا جهانغيري خلال لقائه في طهران اليوم اميل ميكارا كلف وزير الاقتصاد البلغاري الذي تتولي بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أوروبا إلى لعب دور في مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة “داعش” صناعة أمريكية بتمويل من النظام السعودي.

وطالب جهانغيري أوروبا باتخاذ موقف حازم من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مشيرا إلى أن هذا الانسحاب خطير ويتنافى مع القوانين الدولية.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري أن إيران شريك استراتيجي لبلغاريا والاتحاد الأوروبي وهما يبذلان جهدا لتعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات