اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية دير نظام قضاء رام الله
GMT 17:49 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرمقتل طفل متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير
GMT 11:40 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرإصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في قرية دير نظام قضاء رام الله.
GMT 11:55 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرإصابة شاب فلسطيني بجراح خطرة برصاص الاحتلال في قرية ديرنظام قضاء رام الله
GMT 21:32 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شرق رام الله
GMT 20:29 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
أرسل تعليقك