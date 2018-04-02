انفجار عنيف يهز عدن ومعلومات أولية تؤكد أنه قرب منشآت أمنية

قالت معلومات أولية إن الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين، وقع بقرب مقر لإدارة الأمن، ومعسكر للحرس الرئاسي، بمديرية خور مكسر.

وفيما تسبب الانفجار في حالة من الرعب، تصاعدت أعمدة دخان من موقع الانفجار الناتج عن عبوة ناسفة قرب مقرات أمنية وعسكرية وقضائية "مجمع القضاء".

وفيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار، لم تتكشف بعدُ أي حصيلة عن الضحايا (قتلى، ومصابين)، فيما فرضت الأجهزة المعنية طوقًا حول موقع الانفجار.