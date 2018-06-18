أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الإمارات تمنح رعايا الدول التي تعاني حروبا وكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة ابتداء من 1 أغسطس وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة