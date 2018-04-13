تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء الجنوب اللبناني

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتحليقه اليوم بشكل مكثف فوق المناطق الشمالية اللبنانية.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى أنه يشهد تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية منذ الساعات الصباح الأولى وعلى علو متوسط، فوق أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح .