طائرات الاحتلال بدون طيار تستهدف بصاروخ مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق رفح دون إصابات
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GMT 09:16 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإنقلابية غرب مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي البلاد
GMT 09:09 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالمسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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