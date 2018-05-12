إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

طالب مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة.

وجدد خوشرو في رسالة وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إدانة بلاده لعدوان الكيان الصهيوني على الأراضي السورية ودعم هذا الكيان للإرهابيين في سورية.

وقال خوشرو في رسالته: “إن التصرفات الصهيونية المتهورة تخدم تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية “مشددا على وجود دلائل كافية على دعم الكيان الصهيوني للمجموعات الإرهابية بينها الاعتداءات الصهيونية الأخيرة التي تدل بوضوح على السياسة الصهيونية المخربة في دعم الإرهاب وتنظيمات مجموعاته المختلفة من أجل نشر الفوضى في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية أدانت أمس بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي السورية مؤكدة أنه يشكل “مثالا صارخا لنزعة الهيمنة وإثارة الأزمات وفبركة الأكاذيب” لدى هذا الكيان الغاصب.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر الخميس الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها.