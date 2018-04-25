دي ميستورا يعلن أن تم تحقيق خفض للتصعيد في سورية بشكل لا بأس به وفق مسار أستانة لكننا نرى تصعيدًا على الأرض في الآونة الأخيرة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم الاربعاء أن تم تحقيق خفض للتصعيد في سوريا بشكل لا بأس به وفق مسار أستانة لكننا نرى تصعيدا على الأرض في الآونة الأخيرة.

وأكد أن مؤتمر سوتشي كان مفيداً ونتجت عنه مقترحات جيدة لكن لم تحصل متابعة له عبر التوجه للتفاوض وفق مسار جنيف.