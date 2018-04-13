وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على روسيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على روسيا لتغيير مواقفها تجاه الملفات العالقة معها وخاصة في إدارة الأزمة السورية.
وقال الوزير الألماني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل اليوم إن "الحل في سوريا هو حل سياسي ، مشيراً إلى أن هناك ملاحقة جنائية دولية حازمة ومحاسبية قانونية لمرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا ، مؤكداً أنه لايمكن لمثل هذه الجرائم أن تضل بدون عقاب
من جهته نفى رئيس المفوضية الأوروبية جان كود يونكر علمه بأي مبادرة سلام أوروبية بشأن سوريا .
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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