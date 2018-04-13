وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على روسيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على روسيا لتغيير مواقفها تجاه الملفات العالقة معها وخاصة في إدارة الأزمة السورية.

وقال الوزير الألماني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل اليوم إن "الحل في سوريا هو حل سياسي ، مشيراً إلى أن هناك ملاحقة جنائية دولية حازمة ومحاسبية قانونية لمرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا ، مؤكداً أنه لايمكن لمثل هذه الجرائم أن تضل بدون عقاب

من جهته نفى رئيس المفوضية الأوروبية جان كود يونكر علمه بأي مبادرة سلام أوروبية بشأن سوريا .