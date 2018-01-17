قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار.
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
GMT 17:36 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .
GMT 19:42 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالحوثيون يؤكدون لنائب المبعوث الأممي سنقطع الملاحة في البحر الأحمر إذا استمر تصعيد التحالف العربي.
GMT 16:16 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمليشيا الحوثي تعلن إسقاط مقاتلة حربية للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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