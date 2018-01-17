قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن
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بعثة مملكة البحرين لدى الامم المتحدة بنيويورك قامت بتسليم رد المملكة على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس قبل قليل أنور قرقاش يؤكد أن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر طلاب اليونان يحتجون أمام القنصلية الأميركية لاستمرار احتجاز عهد التميمي غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بمديرية باقم في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن. الاحتلال يقتحم قرية العيسوية في مدينة القدس ويوزع اخطارات هدم على منشآت فيها اعتقال الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني بعد مظاهرات الخبز الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي حتى انتهاء محاكمتها استشهاد خبير مفرقعات و4 جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة في العريش مسلحون مجهولون يغتالون ضابط أمن برتبة عميد يدعى "محمد قاسم الحريري" في منطقة العماد في مديرية دار سعد بالعاصمة المؤقة عدن جنوب اليمن.
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قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن

العرب اليوم -

العرب اليوم - قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن

قوات من الحزام الأمني
صنعاء - العرب اليوم

قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية  البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن

 

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قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن



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قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن قوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة ‎عدن جنوب اليمن



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