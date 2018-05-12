مقتل 6 من القوات العراقية المشتركة في هجوم إرهابي بكركوك

قتل ستة من القوات العراقية المشتركة اليوم إثر هجوم إرهابي جنوب غرب محافظة كركوك شمال العراق.ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني في كركوك قوله: إن “إرهابيي تنظيم (داعش) هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري قرب قرية السعدونية في ناحية الرشاد جنوب غرب المدينة ما أسفر عن مقتل أربعة من منتسبي الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائري وإصابة اثنين آخرين”.

ويحاول إرهابيو تنظيم “داعش” عبر هجمات إرهابية عرقلة سير الانتخابات التشريعية التي بدأت صباح اليوم في عموم أنحاء العراق إلا أن المواطنين العراقيين يواصلون التوافد على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.