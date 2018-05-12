مقتل 6 من القوات العراقية المشتركة في هجوم إرهابي بكركوك

قتل ستة من القوات العراقية المشتركة اليوم إثر هجوم إرهابي جنوب غرب محافظة كركوك شمال العراق.ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني في كركوك قوله: إن “إرهابيي تنظيم (داعش) هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري قرب قرية السعدونية في ناحية الرشاد جنوب غرب المدينة ما أسفر عن مقتل أربعة من منتسبي الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائري وإصابة اثنين آخرين”.
ويحاول إرهابيو تنظيم “داعش” عبر هجمات إرهابية عرقلة سير الانتخابات التشريعية التي بدأت صباح اليوم في عموم أنحاء العراق إلا أن المواطنين العراقيين يواصلون التوافد على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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