رئيس الوزراء الجابوني يعلن تشكيل حكومة جديدة بعد إقالته

أعلن رئيس الوزراء في الجابون إيمانويل إسوزي- نجونديت، تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من إصدار المحكمة الدستورية أمرًا يقيله من منصبه لتقاعسه عن تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارًا، يوم الاثنين الماضي، بعدم شرعية نجونديت في منصبه، كما أمرت بحل الجمعية الوطنية، فيما قام رئيس البلاد على بونجو أونديمبا بإعادة تعيينه في المنصب، الخميس الماضي.

ويتكون التشكيل الحكومي الجديد من 40 عضوًا، 11 وزير دولة، و 17 وزيرًا، و12 نائبًا للوزراء، من بينهم 3 حلفاء لزعيم المعارضة جان بينج.