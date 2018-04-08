الخارجية التركية تدين بشدة استخدام السلاح الكيماوي في دوما
GMT 12:39 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالنظام السوري يعلن عن التوصل لاتفاق مع فصيل جيش الإسلام للإجلاء من دوما
GMT 11:40 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالخارجية الروسية تعلن أن تقارير هجوم الغاز في سورية زائفة وهي محاولة لحماية الإرهابيين
GMT 09:35 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من بلدة العيسوية بينهم طفلان
GMT 08:31 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالخارجية السعودية تعبر عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما
GMT 08:23 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانروسيا تعلن أن النظام السوري لم يستخدم الأسلحة الكيماوية في دوما
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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