العقيد الركن " عبدالله الحميقاني" المتحدث باسم المجلس العسكري لمديرية الزاهر يؤكد وجود ترتيبات عسكرية واسعة النطاق استعدادا لتحرير محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 19:51 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايررئيس القناة الثالثة يُعلن فصل عزة الحناوي من "ماسبيرو"
GMT 15:37 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 1 للعام 2018 القاضي بتسمية كل من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع، محمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة، عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
GMT 13:21 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، تحاصر الحوثيين في مناطق متفرقة في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وطيران الآباتشي التابع للتحالف العربي يقوم بتدمير تعزيزات حوثية
GMT 11:20 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي
GMT 08:05 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تحث وزارة التخطيط على التنسيق مع البنك والدولي والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع التنمية
GMT 08:04 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين
GMT 07:24 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
GMT 22:29 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرنيويورك تايمز تعلن وقف تطبيقها على بلاك بيرى ابتداء من يناير المقبل
بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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