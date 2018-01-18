52 قتيلًا في حريق على متن حافلة في كازاخستان

قتل 52 شخصا ونجا خمسة اخرون عندما اشتعلت نيران في الحافلة التي كانت تنقلهم الخميس في شمال غرب كازاخستان، بحسب ما أعلنت السلطات.
واعلنت وزارة الحالات الطارئة في بيان "عند الساعة 10,30 (03,50 ت غ) من يوم 18 كانون الثاني/يناير اشتعلت النيران على متن حافلة ... كان على متنها 55 راكبا وسائقين ما ادى الى مقتل 52 شخصا بينما تم اسعاف خمسة اخرين"، دون ان تحدد ملابسات اشتعال الحريق على متن الحافلة.
أ ف ب
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جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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