52 قتيلًا في حريق على متن حافلة في كازاخستان

قتل 52 شخصا ونجا خمسة اخرون عندما اشتعلت نيران في الحافلة التي كانت تنقلهم الخميس في شمال غرب كازاخستان، بحسب ما أعلنت السلطات.

واعلنت وزارة الحالات الطارئة في بيان "عند الساعة 10,30 (03,50 ت غ) من يوم 18 كانون الثاني/يناير اشتعلت النيران على متن حافلة ... كان على متنها 55 راكبا وسائقين ما ادى الى مقتل 52 شخصا بينما تم اسعاف خمسة اخرين"، دون ان تحدد ملابسات اشتعال الحريق على متن الحافلة.

أ ف ب