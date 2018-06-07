الشيخ محمد بن زايد يقول أن الطموح والتفاؤل بالمستقبل يحفزنا وعلى أرض السعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك مع أخوة كرام لتعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة وحيوية تعود على البلدين بالخير والإزدهار