الجيش اليمني يحرز تقدمًا ميدانيًا غرب تعز ويخوض معارك عنيفة ضد اليمليشيا

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.‏

‏ وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن قوات الجيش استعادت سيطرتها على عدد من المواقع المطلة على منطقة ‏العريش، آخر مناطق مديرية موزع باتجاه منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.‏

وأضافت المصادر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن معارك ‏عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني اليمني مع ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في شمال شرق مديرية موزع.‏‏ وبموازاة ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بسلسلة غارات جوية مواقع وتجمعات ‏متفرقة للميليشيا الحوثية شمال منطقتي الوزاعية والبرح.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل واصابة ما لا يقل عن20 عنصرًا من الميليشيا، اضافة الى تدمير ‏آليات قتالية.‏

من جهة ثانية خاضت قوات الجيش الوطني معارك عنيفة أيضًا مع الميليشيا الحوثية شرق مديرية ‏حيس التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية.

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع ‏وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في مفرق جبل رأس والطريق الرابط مع مديرية العدين ‏التابعة لمحافظة إب.‏

وسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا ‏الحوثية.‏