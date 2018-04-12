دي ميستورا يعلن نحتاج إلى تحقيق مستقل بالهجمات الكيماوية في سورية

أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العربي نحتاج إلى تحقيق مستقل بالهجمات الكيماوية في سورية.