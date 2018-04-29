الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في أخشاب المتحف المصري الكبير

أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية في محافظة الجيزة، الدفع، بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق في السقالات والأخشاب بالمتحف الكبير بمنطقة الهرم ، فيما يقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة الحريق و محاولة إخماده لمنع امتداده لداخل المتحف، وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في كميات من الأخشاب بالمتحف الكبير في منطقة الهرم.

وتسعى مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا، حيث يجري تنفيذه مع الجانب الحكومة اليابانية والذي يقع بميدان الرماية علي طريق مصر/ الاسكندرية الصحراوي بمنطقة القاهرة الكبري، وعلي مساحة 117 فدانًا، ويستهدف مشروع المتحف يستهدف أن يضم 100 ألف تحفة أثرية، و يعد أكبر مشروعًا حضاريًا وثقافيًا بصبغة عالمية، علي مساحة 491 ألف متر مربع، ويستوعب نحو 15 ألف زائر يوميًا.