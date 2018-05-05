تبادل لإطلاق النار وسقوط ضحايا في في مدينة نيجني الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم، عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع شخص مسلح في مدينة نيجني نوفغورود.

ووأضح جهاز الأمن الروسي، أن مجهولا أقدم على مهاجمة رجال الأمن بمدينة نيجني نوفغورود بروسيا ،بعد أن طلب منه تقديم وثائق إثبات هويته، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأجهزة الأمنية بجروح.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن دخلت في اشتباك مع الجاني ،الذي اختبأ في إحدى الشقق السكنية ورفض إلقاء سلاحه وواصل إطلاق النار، وتمكنت من القضاء عليه.