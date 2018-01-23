حملة عنان تعلن وقف نشاطها لحين إشعار آخر بعد قرار القوات المسلحة

قالت حملة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي أعلنت القوات المسلحة طلبه لتحقيق بسبب مخالفات قانونية، إنه نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، أعلنت حملة ترشح سامي عنان، لمصر بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير.