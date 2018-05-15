مقتل يمنيين اثنين يغارات لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة

قتل يمنيان اثنان وجرح آخران جراء غارات لطيران العدوان السعودي اليوم على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني ان طيران العدوان السعودي استهدف سيارتين في مديرية كتاف ما اسفر عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين وفقدان خامس.

وأصيب أمس مواطنان اثنان جراء غارة شنها طيران العدوان على منطقة المجازين في مران بالمحافظة نفسها.

ويواصل النظام السعودى وحلفاوءه عدوانهم على اليمن منذ آذار عام 2015 ما خلف عشرات الاف الضحايا من المدنيين ودمارا هائلا في البنية التحتية.