الدول الضامنة لعملية أستانا تؤكد على الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها

أكد البيان المشترك للدول الضامنة لعملية أستانا على الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها داعيا إلى ضرورة تجنب الجميع لأي خطوات من شأنها المساس بهذه المبادئ وتقويض إنجازات صيغة أستانا.

وقال البيان المشترك إن الدول الضامنة تؤكد استعدادها لمواصلة الجهود المشتركة لدفع العملية السياسية في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 عبر دعم تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي.

وشدد البيان المشترك على مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية بهدف القضاء النهائي على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وكل التنظيمات الأخرى