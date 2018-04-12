أبو الغيط يؤكد أن يجب المحافظة على مسار جنيف لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العربي أن يجب المحافظة على مسار جنيف لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية.