التحالف الوطني العراقي يشكك بنتائج التصويت السري وينسحب من جلسة البرلمان

شكك التحالف الوطني العراقي بنتائج التصويت السري وانسحب من جلسة البرلمان و رفض رئيس البرلمان العراقي إعادة التصويت على تأجيل الإنتخابات.
GMT 10:14 2017 الأربعاء ,19 إبريل / نيسانعمار الحكيم يعلن راية داعش ستسقط على أسوار الموصل وتحرير المدينة خلال أسابيع
GMT 17:43 2017 الأحد ,19 آذار/ مارس"التحالف الوطني" العراقى يحذر من مخاطر مرحلة ما بعد هزيمة داعش
GMT 18:49 2017 الجمعة ,10 آذار/ مارسالتحالف الوطني العراقي" الشيعي" يُعرب عن تحفظه على مؤتمر "إسطنبول" مُحذراً من رهن مصير الشعب العراقي بيد الخارج.
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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