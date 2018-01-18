رئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر، يلتقي السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد الجابر في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار.
GMT 13:19 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبررئيس الحكومة اليمنيةالدكتور احمد عبيد بن دغر يجتمع باللجنة الأمنية في العاصمة المؤقته عدن،جنوب اليمن ، دون حضور مدير أمن عدن ووزير الداخلية
GMT 18:22 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يتعرض لمحاولة اغتيال بعد اعتراض موكبه بأسلحة متوسطة بمحافظة لحج جنوب اليمن
GMT 17:29 2016 الثلاثاء ,25 تشرين الأول / أكتوبررئيس الوزراء اليمني يناقش مع وزير المالية أهم القضايا المالية والاقتصادية
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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