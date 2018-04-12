أبو الغيط يؤكد أن يجب تحصين الانتصار على داعش بإعادة اعمار المناطق المتضررة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس أن يجب تحصين الانتصار على داعش بإعادة اعمار المناطق المتضررة.

وأدان التدخلات الإيرانية في البحرين وغيرها من الدول العربية.