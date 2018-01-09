مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع المساعدات الإيوائية للنازحين في محافظة مأرب.
GMT 18:12 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف تستهدف تجمعات للحوثيين خلف مرتفعات الحماجرة جنوب مركز مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.
GMT 00:52 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالجيش الوطني يأمر بتحريك 7 ألوية من محافظة مأرب صوب العاصمة صنعاء
GMT 13:33 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن غارتين جويتين الأن على تعزيزات للحوثيين في ميمنة جبهة صرواح غرب محافظة مأرب
GMT 23:37 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبرمقتل العشرات من الحوثيين عقب هجوم لهم على مواقع الجيش الوطني وتم استدراجهم واطباق الخناق عليهم بجبهة صروح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن
GMT 19:23 2017 الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبرمقتل 3 أشخاص يشتبه علاقتهم بتنظيم القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار استهدفت سيارتهم في محافظة مأرب شرق اليمن
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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